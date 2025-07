PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Spielhalle+++Einbruch in Wohnhaus+++Im Gegenverkehr mit zwei Fahrzeugen kollidiert

Limburg (ots)

1. Einbruch in Spielhalle,

Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße, Montag, 14.07.2025, 04:40 Uhr

(cw)Am frühen Montagmorgen brachen Diebe in eine Spielhalle in Bad Camberg ein.

Gegen 04:40 Uhr hatten sich die Täter dem Gebäude in der Robert-Bosch-Straße genähert. Nachdem sie eine Tür der Spielhalle aufgehebelt hatten, öffneten sie gewaltsam einen Spielautomaten und flohen anschließend vom Tatort.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Elbtal, Mühlbach, Hauser Straße, Samstag, 12.07.2025, 14:10 Uhr bis Sonntag, 13.07.2025, 00:30 Uhr

(cw)Am Wochenende war ein Wohnhaus in Elbtal das Ziel von Einbrechern.

Zwischen Samstag, 14:10 Uhr und Sonntag, 00:10 Uhr waren die Täter auf das Grundstück des Gebäudes in der Hauser Straße im Ortsteil Mühlbach gelangt. Dort nutzten sie nach ersten Erkenntnissen eine zum Haus gehörende Leiter, um sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen und mehrere Räume zu durchsuchen. Aus diesen stahlen die Diebe Bargeld in unbestimmter Höhe. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Im Gegenverkehr mit zwei Fahrzeugen kollidiert,

Weinbach, Landesstraße 3025 zwischen Esserhausen und Kubach, Montag, 14.07.2025, 17:20 Uhr

(cw)Nachdem er auf der Landesstraße 3025 bei Weinbach in den Gegenverkehr geraten war, kollidierte am Montagnachmittag ein Mann mit zwei Fahrzeugen.

Gegen 17:20 Uhr war der 64-Jährige aus Esserhausen kommend in Richtung Kubach unterwegs, als er kurz vor der Einmündung Kubach aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Toyota Yaris und einem Mercedes Sprinter zusammenstieß. Während die Insassen des Mercedes unverletzt blieben, wurden der 64-Jährige und die 65-jährige Fahrerin des Toyota verletzt. Der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht Alle drei Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Schaden in fünfstelliger Höhe ist die Folge des Unfalls.

