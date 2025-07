PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Plakat angezündet+++Fahrkartenautomat beschädigt+++Bushaltestelle beschädigt

Limburg (ots)

1. Plakat angezündet,

Weilburg, Limburger Straße, Freitag, 18.07.2025, 01:10 Uhr

(cw)In der Nacht auf Freitag zündeten Unbekannte in Weilburg ein Veranstaltungsplakat an.

Gegen 01:10 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Limburger Straße, dass ein an einem Geländer befestigtes Plakat für eine Musikveranstaltung brannte. Das Feuer konnte durch die Beamtinnen und Beamte schnell gelöscht werden. Obwohl sich das Plakat in der Nähe eines Hauses befand, entstand kein weiterer Sachschaden.

Wer verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts bemerkt hat, wird gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

2. Fahrkartenautomat beschädigt,

Runkel, Arfurt, Langgasse, Donnerstag, 17.07.2025, 18:30 Uhr

(cw)Am Donnerstagabend wurde ein Mann in Runkel dabei beobachtet, wie er einen Fahrkartenautomaten aufbrechen wollte.

Gegen 18:30 Uhr beabsichtigte der Täter, den Automaten in der Langgasse im Ortsteil Arfurt aufzubrechen. Obwohl er erheblichen Schaden verursachte, scheiterte er bei dem Versuch und flüchtete mit einem Fahrzeug, vermutlich einem Audi. Der Täter wird als südländisch aussehend, etwa 1,90 Meter groß, schlank und mit Vollbart beschrieben.

Wer Hinweise auf die Tat oder den Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 40 zu kontaktieren.

3. Bushaltestelle beschädigt,

Hünfelden, Kirberg, Limburger Straße Mittwoch, 16.07.2025, 19:20 Uhr

(cw)Am Mittwochabend beschädigte eine unbekannte Person in Hünfelden die Scheibe einer Bushaltestelle. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war die Person gegen 19:20 Uhr in einem Fahrzeug in der Limburger Straße in Kirberg unterwegs. In Höhe einer dortigen Bushaltestelle habe der Mann aus einem Fahrzeug heraus mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand auf eine Glasscheibe geschossen, welche auch zu Bruch gegangen ist.

Anschließend sei man mit dem schwarzen Fahrzeug, vermutlich einem Skoda Fabia, geflüchtet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die Hintergründe der Tat gilt es nun zu ermitteln.

Zeuginnen und Zeugen, die womöglich die Tat beobachtet oder verdächtige Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell