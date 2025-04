POL-WAF: Ostbevern. Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots) - Am Sonntag (27.04.2025) in der Zeit von 11.10 bis 18.30 Uhr wurde an der Straße Waterort in Sassenberg-Füchtorf ein geparkter brauner Ford C-Max angefahren. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

