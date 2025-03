Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Diebstahl mehrerer Autokennzeichen

Warendorf (ots)

Unbekannte Diebe haben sich am Wochenende (Samstag 01.03.2025 bis Sonntag 02.03.2025) an mehreren Autos in Ahlen zu schaffen gemacht und unter anderem Kennzeichen gestohlen.

Die Autos standen an den Straßen Im Stadtkamp, am Siemensweg, an der Schuckerstraße und Glatzerstraße. In der Glatzerstraße sind auch Pkw beschädigt worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell