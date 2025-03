Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Karnevalssonntag aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich

Der Karnevalssonntag (02.03.2025) ist im Kreis Warendorf aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich verlaufen - mit einzelnen Ausnahmen.

Bei einer Karnevalsveranstaltung an der Bergstraße in Everswinkel kam es nach einem Disput zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Gast zwei Mitarbeitern von einer Sicherheitsfirma Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Auch in Everswinkel warf ein Unbekannter ein Glas in die Menge der Feiernden und traf einen Gast, der dadurch verletzt wurde. An der Vitusstraße urinierte ein Mann während des Straßenkarnevals gegen die Hauswand eines Wohnhauses. Ein Bewohner sprach ihn an, woraufhin sich eine Auseinandersetzung entwickelte, auch hier setzte einer der Beteiligten Pfefferspray ein.

Insgesamt sind Polizisten zwischen Sonntag (02.03.2025, 06.00 Uhr) und Montag (03.03.2025, 06.00 Uhr) zu sieben karnevalsbedingten Einsätzen im gesamten Kreis gerufen worden und haben folgende Maßnahmen getroffen:

Einmal wurde ein Platzverweis ausgesprochen, fünf Anzeigen wegen Körperverletzungen wurden gefertigt. Außerdem sind über 90 Teilnehmer am Straßenverkehr kontrolliert worden.

Darüber hinaus gab Jugendschutzkontrollen zusammen mit dem Ordnungsamt, zum Beispiel beim Straßenkarneval in Oelde-Sünninghausen. Hier wurden keine Verstöße festgestellt. Insgesamt verlief die gesamte Veranstaltung friedlich.

