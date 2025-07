PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Im Freibad unsittlich+++Zwei Gruppen schlagen sich+++Wohnungseinbruch+++Unfall zwischen Fahrradfahrer und PKW

Limburg (ots)

1. Im Freibad unsittlich berührt,

Selters, Am Schwimmbad, Mittwoch, 23.07.2025, 16:25 Uhr

(cw)Zwei minderjährige Mädchen wurden am Mittwochnachmittag in einem Schwimmbad in Selters unsittlich berührt Ein aufmerksamer Mitarbeiter erkannte die Situation frühzeitig, der Täter flüchtete.

Gegen 16:25 Uhr wurde der Mitarbeiter des Freibades in der Straße "Am Schwimmbad" auf die beiden Minderjährigen und einen in der Nähe befindlichen Mann im Wasser aufmerksam. Als der Mitarbeiter die beiden Mädchen ansprach, flüchtete der Fremde. Wie sich später herausstellte, hatte er sich den beiden vorher genähert und diese auch gegen ihren Willen berührt.

Der Mann wird als etwa 20 bis 30 Jahr alt, schlank, mit Vollbart und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug beim Betreten des Bades ein hellblaues Hemd und einen gemusterten Rucksack.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls oder solche, die Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

2. Zwei Gruppen schlagen sich,

Hadamar, Schlossplatz, Donnerstag, 24.07.2025, 01:58 Uhr

(cw)In der Nacht auf Donnerstag endete ein Streit zwischen zwei Gruppen in Hadamar in einer Schlägerei.

Kurz vor 02:00 Uhr gerieten mehrere junge Männer auf dem Schlossplatz aneinander, auch flogen bei einigen Beteiligten die Fäuste. Als die Polizei eintraf, beruhigte sich die Situation. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Personen in Streit geraten, in welchen sich anschließend mehrere weitere Heranwachsende einmischten. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand der Beteiligten schwerer verletzt. Die Polizei hat gegen mehrere Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Wohnungseinbruch,

Elz, Malmenreich, Obererbacher Straße, Mittwoch, 23.07.2025, 12:00 Uhr bis 14:15 Uhr

(cw)In Elz wurde am Mittwochmittag in ein Wohnhaus eingebrochen.

Um die Mittagszeit, zwischen 12:00 Uhr und 14:15 Uhr, nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit der Anwohner des Hauses in der Obererbacher Straße aus und brachen in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume und entkamen mit Wertgegenständen und Bargeld.

Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt in diesem Fall die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Unfall zwischen Fahrradfahrer und PKW, Limburg, Dieselstraße, Mittwoch, 23.07.2025, 13:00 Uhr

(cw)Ein Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW ereignete sich am Mittwochmittag in Limburg.

Gegen 13:00 Uhr wollte die Fahrerin eines Mercedes von einem Grundstück in der Dieselstraße wieder auf die Straße fahren. Dabei übersah sie einen 22-jährigen Fahrradfahrer, welcher nach ersten Erkenntnissen verbotswidrig auf dem Gehweg in falscher Richtung unterwegs war. Der junge Mann kam zu Fall und wurde leicht verletzt, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

