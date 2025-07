POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung in Limburg +++ Diebstähle aus Pkw +++ Versuchter Diebstahl aus Bäckerei +++ Verkehrsunfall mit Schwerverletzten auf der B 49 - Zeugen gesucht +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Gefährliche Körperverletzung in Limburg

Limburg, Frankfurter Straße, Höhe Hausnummer 4a,

Freitag, 25.07.2025, 23:15 Uhr

Zwei unbekannte Täter schlugen einem Mann ins Gesicht und traten ihm gegen den Kopf.

Am Freitag, dem 25.07.2025, um 23:15 Uhr, befand sich der 32 Jahre alte Geschädigte vor einem Kiosk in der Frankfurter Straße in Limburg. Dort wurde er von zwei männlichen Personen angesprochen. Einer der Männer schlug dem Geschädigten sodann ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden fiel. Anschließend trat der andere Mann gegen den Kopf des Geschädigten. Der Geschädigte musste zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die unbekannten Männer waren ca. 175cm bis 180cm groß, schlank und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Männer hatte mittellange, schwarze Haare, einen kurzen Bart und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze, lange Hose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

2. Diebstähle aus Pkw

Limburg, Gutenbergring und Josef-Ludwig-Straße,

Freitag, 25.07.2025, 15:00 Uhr bis Samstag, 26.07.2025, 10:15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten aus geparkten Pkw Sonnenbrillen, Mobiltelefone und Bargeld.

Die Geschädigten stellten ihre Pkw, einen schwarzen Citroen C 4 bzw. einen schwarzen Volvo XC 60, am Freitagnachmittag in dem Gutenbergring bzw. in der Josef-Ludwig-Straße in Limburg ab. Als sie am nächsten Morgen zu ihren Pkw kamen, stellten sie das Fehlen von Sonnenbrillen, Mobiltelefonen und Bargeld fest.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Versuchter Diebstahl aus Bäckerei

Runkel-Dehrn, Am Dehrner Hafen,

Freitag, 25.07.2025, 21:25 Uhr

Unbekannte Täter versuchten, in die Filiale einer Bäckerei einzudringen. Die angegangene Tür hielt stand.

Am Freitag, dem 25.07.2025, um 21:25 Uhr wurde der Alarm einer Bäckerei in der Straße Am Dehrner Hafen in Runkel-Dehrn ausgelöst. Im Rahmen der Überprüfung des Alarms wurden mehrere Hebelspuren an einer Eingangstür festgestellt. Den unbekannten Tätern gelang es nicht, die Tür zu öffnen.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfall mit Schwerverletzten auf der B 49 - Zeugen gesucht

Beselich-Heckholzhausen, B 49, Fahrtrichtung Wetzlar, Abfahrt Heckholzhausen West,

Samstag, 26.07.2025, 04:50 Uhr

Am Samstagmorgen, um 04:50 Uhr, kam es auf der B 49 zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei wurden die Fahrzeuginsassen, ein 19-Jähriger sowie ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, schwer verletzt.

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw befuhr die B 49 aus Richtung Limburg kommend in Richtung Wetzlar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf Höhe der Abfahrt Heckholzhausen West nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Derzeit besteht der Verdacht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B 49 wurde in Fahrtrichtung Wetzlar für 30 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 20.000,- EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 zu melden.

