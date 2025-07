PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mehrere körperliche Auseinandersetzungen in Limburg +++ In Spielhalle eingebrochen +++

1. Mehrere körperliche Auseinandersetzungen in Limburg

Limburg, Bahnhofstraße, Grabenstraße und Am Philippsdamm,

Sonntag, 27.07.2025, zwischen 01:47 Uhr und 02:19 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu drei körperlichen Auseinandersetzungen in der Innenstadt von Limburg, bei denen die Geschädigten erheblich verletzt wurden.

Am Sonntag, dem 27.07.2025, um 01:47 Uhr, beobachteten Polizeibeamte über die Videoschutzanlage, wie sich zwei Männer in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 1, in Limburg gegenseitig schlugen. Nachdem einer der Männer zu Boden gefallen war, schlug der Andere mehrfach mit der Faust auf ihn ein. Weitere Personen standen im Nahbereich und versuchten, die Kontrahenten zu trennen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten der unbekannte Täter sowie die umherstehenden Personen. Der 22 Jahre alte Geschädigte wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt.

Um 02:10 Uhr wurde über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung in der Grabenstraße, Höhe Hausnummer 28, in Limburg gemeldet. Der 24-jährige Geschädigte traf zusammen mit Zeugen auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen anderen Personen. Als er versuchte, die Auseinandersetzung beizulegen, wurde er von einem unbekannten Täter mit einem Schlagring auf den Hinterkopf geschlagen. Anschließend ergriff der Täter zusammen mit seinen Begleitern die Flucht. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung am Kopf und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der männliche Täter soll zwischen 20 und 25 Jahren alt und ca. 172 cm groß gewesen sein, ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und ein weißes Shirt sowie eine hellblaue Hose getragen haben.

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde gegen 02:25 Uhr in der Straße Am Philippsdamm in Limburg auf einem Parkplatz unter der Lichfield-Brücke ein 21 Jahre alter Mann angetroffen. Dieser trug keine Oberbekleidung und blutete im Gesicht und am Oberkörper. Nach Angaben des Mannes sei er kurz zuvor von einer größeren Personengruppe angesprochen und bedroht worden. Die Personen hätten Bargeld gefordert. Kurz darauf hätten mehrere der Personen auf ihn eingeschlagen und ihn mit einem Messer angegriffen. Der Geschädigte erlitt Schnittverletzungen an einem Arm und am Oberkörper sowie Verletzungen am Kopf. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Auch der Pkw des Geschädigten wurde durch die unbekannten Täter beschädigt.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden in allen drei Fällen gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. In Spielhalle eingebrochen

Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße,

Sonntag, 27.07.2025, zwischen 04:05 Uhr und 04:12 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen in eine Spielhalle in Bad Camberg ein.

Am Sonntag, dem 27.07.2025, gegen 04:05 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Spielhalle in der Robert-Bosch-Straße in Bad Camberg auf. In der Spielhalle wurde ein Spielautomat angegangen. Aus dem Spielautomaten wurde ein niedriger, dreistelliger Betrag an Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

