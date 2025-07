Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Watterdingen, L224, Lkr. Konstanz) Schwerer Verkehrsunfall auf der L224 zwischen Watterdingen und Anselfingen - zwei Personen verletzt - Polizei sucht Traktorfahrer (01.07.2025)

Am Dienstagmittag hat sich auf der Landesstraße 224 zwischen Anselfingen und Watterdingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 12.45 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit einem Skoda Kombi in einer Kolonne hinter einem Traktor, einem Auto und einem Lastwagen in Richtung Watterdingen. Im Bereich einer Steigung mit Linkskurve überholte die Frau kurz vor der Kuppe zunächst den Lastwagen. Zeitgleich setzte ein zwischen dem Laster und dem Traktor fahrender 38-Jähriger mit einem Toyota Yaris ebenfalls zum Überholen an. Als er den von hinten kommenden Skoda wahrnahm zog er jedoch umgehend wieder nach rechts. Die 38-Jährige erschrak, lenkte daraufhin nach links, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Die 14 Jahre alte Beifahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Skoda befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Beide Frauen kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen sucht nun dringend nach dem am Anfang der Kolonne fahrenden Traktorfahrer und bittet ihn, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

