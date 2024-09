Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alfa Romeo entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Königsberger Straße;

Tatzeit: zwischen 06.09.2024, 14.00 Uhr, und 07.09.2024, 09.00 Uhr;

Ein Auto gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken. Der schwarz lackierte Alfa Romeo vom Typ Stelvio Quadrifoglio hatte auf einem Kundenparkplatz eines Betriebs an der Königsberger Straße gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell