POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 2. September bis 8. September

Hamm (ots) - Ein PKW, Hyundai Santa Fe in der Farbe Weiß wurde durch bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 6. September 22:00 Uhr bis Samstag, 7. September, 07:45 Uhr von der Eichenstraße in Hamm - Uentrop entwendet. Der 51jährige Geschädigte hatte das Fahrzeug mit HAM-Kennzeichen zum Tatzeitraum in seiner Grundstückseinfahrt zum Parken abgestellt. ...

