Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Raub an der Bushaltestelle Taborweg - Polizei sucht Zeugen (01.07.2025)

Konstanz (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raub, der sich am Dienstagvormittag in der Wollmatinger Straße, an der Bushaltestelle Taborweg in stadteinwärtige Richtung, ereignet hat.

Gegen kurz nach 10 Uhr forderte ein Mann zwei an der Bushaltestelle wartende Frauen im Alter von 25 und 70 Jahren unter Vorhalt eines Messers auf, ihre Handtaschen herauszugeben. Nachdem sie sich weigerten, stieg der Tatverdächtige mit den beiden in den anfahrenden Bus der Linie 12 in Richtung Innenstadt. An der Bushaltestelle Bismarcksteig verließ er den Bus wieder und lief in Richtung Steinstraße davon. Im Rahmen der sofortigen Fahndung trafen Beamte des Reviers Konstanz an der Ecke Steinstraße/Gottfried-Keller-Straße auf den 41-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Auf Antrag der das Ermittlungsverfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz soll der Mann - der dringend tatverdächtig ist - zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz dauern indes an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls und insbesondere Personen, die sich gegen 10 Uhr an der Bushaltestelle Taborweg und anschließend im Bus der Linie 12 in stadteinwärtige Richtung aufgehalten haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell