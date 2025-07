POL-LM: Sachbeschädigung durch Feuer+++Versuchter Fahrraddiebstahl

Limburg (ots) - 1. PKW aufgebrochen, Limburg, Hospitalstraße, Montag, 28.07.2025, 14:35 Uhr bis 17:10 Uhr (cw)Am Montagnachmittag nutzten Diebe zwischen 14:35 Uhr und 17:10 Uhr die Abwesenheit der Besitzer aus und brachen in einem Parkhaus in der Hospitalstraße in Limburg in einen dort geparkten schwarzen VW Golf ein. Nachdem die Diebe eine Tür aufgebrochen hatten, durchwühlten sie den Innenraum, zogen aber ohne Beute ...

