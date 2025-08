PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Begrüßung von mehr als 100 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

Wiesbaden, Schloss Biebrich,

Montag, 04.08.2025

(fh)Am heutigen Montag, dem 04.08.2025 begrüßte das Polizeipräsidium Westhessen über 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nun in unterschiedlichsten Funktionen für die Sicherheit von knapp 1,2 Millionen Bürgerinnen und Bürgern zuständig sind.

Wie auch schon in der Vergangenheit fand die Feierlichkeit in den eindrucksvollen Räumlichkeiten im Schloss Biebrich statt. Neben den "Neuen" hatte die Leiterin der Abteilung Einsatz, Abteilungsdirektorin Stefanie König in urlaubsbedingter Abwesenheit der Behördenleitung auch die gesamten Führungskräfte des Präsidiums, polizeiinterne Ansprechpersonen, Vertreter des Personalrats sowie Gert-Uwe Mende, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden, zu diesem besonderen Ereignis eingeladen.

Im Rahmen der Begrüßungsfeier stellten die Führungskräfte ihre jeweiligen Abteilungen bzw. Direktionen vor. Auch die verschiedenen Ansprechstellen im Präsidium wurden vorgestellt, um den Anwesenden ihre Funktionen zu erläutern und ihnen so im Bedarfsfall eine zuverlässige Hilfestellung zu geben.

Nach einem feierlichen Abschluss samt musikalischer Untermalung und dem obligatorischen Fototermin wurden die Neuankömmlinge in ihre zukünftigen Wirkungsstätten entlassen.

Das Polizeipräsidium Westhessen freut sich auf jede Einzelne und jeden Einzelnen und wünscht ihnen einen guten Start!

