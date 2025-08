PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schmuck und Uhren im Visier +++ Scheibe von Hotel beschädigt

Limburg (ots)

1. Schmuck und Uhren im Visier,

Dornburg-Thalheim, Talstraße, Festgestellt: Samstag, 02.08.2025, 19:45 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen kam es in Dornburg-Thalheim zum Einbruch in ein Wohnhaus. Zu einem unbekannten Zeitpunkt nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Hausbewohner aus der Talstraße aus und hebelten die Terrassentür auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume, nahmen mehrere Wertgegenstände an sich und suchten damit das Weite.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Scheibe von Hotel beschädigt,

Limburg, Brückengasse, Samstag, 02.08.2025, 23:00 Uhr bis Sonntag, 03.08.2025, 07:30 Uhr

(fh)Übers Wochenende haben Unbekannte ein Limburger Hotel beschädigt. In der Nacht zum Sonntag schlugen die Täter in der Brückengasse eine Fensterscheibe des dortigen Hotels ein und verursachten somit einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Hintergründe sind noch unbekannt, Hinweise zur Tat werden von der Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell