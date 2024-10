Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit vom 26.10 auf den 27.10.2024 wurden durch die Polizei mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Am 26.10. wurde gegen 16:00 Uhr ein 44-Jähriger PKW-Fahrer, der mit seinen drei Kindern im Fahrzeug unterwegs war, in der Branchweilerhofstraße kontrolliert. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am 27.10. wurde kurz nach Mitternacht ein 18-Jähriger E-Scooter-Fahrer in der Gartenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wies er drogentypische Auffallerscheinungen auf. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen 04:30 Uhr fiel der Polizei eine weitere PKW-Fahrerin aufgrund ihrer Fahrweise auf. Die 28-Jährige befuhr die L516 zwischen Neustadt und Maikammer sehr langsam und in Schlangenlinien. In einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei der Frau Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,5 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell