Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung und Bissattacke auf Polizisten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.10.2025 beschädigten Randalierer kurz nach 23:00 Uhr ein Taxischild in der Hindenburgstraße in 67433 Neustadt und flüchteten anschließend zu Fuß vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der Täter durch die Polizei angetroffen werden. Der 22-jährige Mann war alkoholisiert und verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv, sodass er gefesselt werden musste. Hierbei biss der Mann einen der Polizeibeamten in den Arm. Der Täter wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

