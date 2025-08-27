Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf einem Campingplatz

Otterstadt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Nachmittag des 27.08.2025 zu einem Brand auf einem Campingplatz in Otterstadt. Hierbei brannten zwei Wohnwägen vollständig aus und fünf weitere wurden durch Feuer und Hitzeeinwirkung zum Teil schwer beschädigt. Personen wurden keine verletzt. Nach ersten Schätzungen wird von einer Schadenshöhe im unteren sechsstelligen Bereich ausgegangen. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell