Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf einem Campingplatz

Otterstadt (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.08.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6105496

Nachdem es am Mittwochnachmittag (27.08.2025) zu einem Brand auf einem Campingplatz in Otterstadt gekommen war, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung konnten nicht erlangt werden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

