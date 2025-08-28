POL-PPRP: Brand auf einem Campingplatz
Otterstadt (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.08.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6105496
Nachdem es am Mittwochnachmittag (27.08.2025) zu einem Brand auf einem Campingplatz in Otterstadt gekommen war, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung konnten nicht erlangt werden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.
Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell