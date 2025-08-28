PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf einem Campingplatz

Otterstadt (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.08.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6105496

Nachdem es am Mittwochnachmittag (27.08.2025) zu einem Brand auf einem Campingplatz in Otterstadt gekommen war, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung konnten nicht erlangt werden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 09:35

    POL-PPRP: Mit Falschgeld bezahlt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

    Mutterstadt (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Ein 25-Jährige wollte am Sonntagabend (24.08.2025) an einem Essenstand auf einer Kirmes in Mutterstadt mit einem gefälschten 100 Euro - Schein Lebensmittel bezahlen. Der 25-Jährige führte darüber hinaus noch Falschgeld im Gesamtwert von 3.600 ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 18:24

    POL-PPRP: Brand auf einem Campingplatz

    Otterstadt (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Nachmittag des 27.08.2025 zu einem Brand auf einem Campingplatz in Otterstadt. Hierbei brannten zwei Wohnwägen vollständig aus und fünf weitere wurden durch Feuer und Hitzeeinwirkung zum Teil schwer beschädigt. Personen wurden keine verletzt. Nach ersten Schätzungen wird von einer Schadenshöhe im unteren sechsstelligen Bereich ausgegangen. Durch die ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 16:06

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (26.08.2025, gegen 21:40 Uhr), kollidierten an der Kreuzung Kaiserwörthdamm / Rheingönheimer Straße ein ziviles Polizeiauto und eine 76-jährige Autofahrerin, als das Dienstfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht die Kreuzung überquerte und in die linke Autoseite hineinfuhr. Dabei wurde die 76-Jährige leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren