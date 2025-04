POL-PDLU: Betrug

Neuhofen (ots) - Am vergangenen Samstagabend, den 19.04.2025, gegen 21:00 Uhr wurde eine Joggerin in der Medenheimer Straße in Richtung Schlicht laufend durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen. Weiterhin griff er ihr an ans Gesäß. Nachdem die 23-jährige den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, entfernte er sich in Richtung Neuhofen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - ca. 1,85m - ca. 17-20 Jahre - ...

