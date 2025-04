Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Joggerin belästigt - Zeugen gesucht

Neuhofen (ots)

Am vergangenen Samstagabend, den 19.04.2025, gegen 21:00 Uhr wurde eine Joggerin in der Medenheimer Straße in Richtung Schlicht laufend durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen. Weiterhin griff er ihr an ans Gesäß. Nachdem die 23-jährige den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, entfernte er sich in Richtung Neuhofen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - ca. 1,85m - ca. 17-20 Jahre - Kurze, schwarze Haare, - gebräunter Teint - deutsche, dialektfreie Sprache - kräftiger Körperbau Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden. Der Vorfall wurde erst am 22.04.2025 der Polizei gemeldet.

