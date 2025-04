Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand und tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 22.04.2025, gegen 22:10 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Speyer zu familiären Streitigkeiten in der Danziger Straße gerufen. Bei Erscheinen der Einsatzkräfte vor Ort verhielt sich ein 55-jähriger äußerst aggressiv. Der Mann unterschritt mehrfach den Abstand zu den Polizeibeamten, weshalb er zum Zwecke der Fesselung zu Boden gebracht wurde. Gegen das Anlegen der Handfesseln leistete der Mann massiven Widerstand, indem er sich sperrte und in Richtung der Einsatzkräfte trat. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Bei der Verbringung in den Streifenwagen trat er erneut in Richtung eines Polizeibeamten, verfehlte diesen allerdings. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht und verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Immer wieder werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandshandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

