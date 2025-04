Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 22.04.2025, gegen 21:45 Uhr kam es in der Hafenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Nonnenbachstraße in Richtung der Hafenstraße und musste am Einmündungsbereich verkehrsbedingt halten. Beim Einfahren in die Hafenstraße übersah der PKW-Fahrer die bevorrechtigte 45-jährige Fahrradfahrerin, welche den Radweg in Richtung der Franz-Kirrmeier-Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, woraufhin die Fahrradfahrerin auf die Fahrbahn stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand lediglich geringer Sachschaden. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

