Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 9:40 Uhr), befuhr ein 41-jähriger Autofahrer den Lagerplatzweg, als er mit zwei 14-jährigen E-Scooterfahrern kollidierte. Der 41-Jährige fuhr in Richtung Rohrlachstraße, parallel befuhren die 14-Jährigen auf einem E-Scooter den Radweg nicht zulässig in Fahrtrichtung links. Als diese den Lagerplatzweg überquerten, bemerkte dies der 41-Jährige zu spät und sie stießen zusammen. Dabei stürzten die zwei Jugendlichen und verletzten sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

