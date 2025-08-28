Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 9:40 Uhr), befuhr ein 41-jähriger Autofahrer den Lagerplatzweg, als er mit zwei 14-jährigen E-Scooterfahrern kollidierte. Der 41-Jährige fuhr in Richtung Rohrlachstraße, parallel befuhren die 14-Jährigen auf einem E-Scooter den Radweg nicht zulässig in Fahrtrichtung links. Als diese den Lagerplatzweg überquerten, bemerkte dies der 41-Jährige zu spät und sie stießen zusammen. Dabei stürzten die zwei Jugendlichen und verletzten sich leicht.

