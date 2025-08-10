Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in der Rosenstraße

Paderborn (ots)

(sg) Um 23:03 Uhr alarmiert die Leitstelle des Kreises Paderborn die Feuerwehr der Stadt Paderborn mit dem Meldebild "Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr" zur Rosenstraße.

Ein aufmerksamer Bewohner des Nachbargebäudes hatte deutlichen Flammenschein und eine Rauchentwicklung in einer angrenzenden Wohnung festgestellt und setzte daraufhin unmittelbar den Notruf ab.

Umgehend rückten die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd, sowie die ehrenamtliche Einheit Stadtheide zur Einsatzstelle aus.

Bei der Erkundung konnte Feuerschein und eine Verrauchung im Bereich der Dachterrasse festgestellt werden. Der vorgehende Angriffstrupp verschaffte sich Zugang zu der betroffenen Wohnung, fand glücklicherweise keine Anwohner in der Wohnung vor und löschte den Brandherd mit einem Strahlrohr ab. Die Brandursache konnte zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt werden.

Die Feuerwehr belüftete die Wohnung mittels Überdrucklüfter und kontrollierte die darüber befindliche Wohnung auf eine eventuelle Rauchausbreitung. Die Maßnahmen der Feuerwehr konnten nach ca. 60 Minuten beendet werden.

Zwischenzeitlich befanden sich drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, zwei Drehleitern, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie zwei Einsatzleitwagen mit dem Führungsdienst der Stufe B und C und die Polizei an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn