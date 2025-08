Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

Paderborn (ots)

(sg) Am Samstag, den 02.08.2025 gegen 12:27 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall auf dem Heinz-Nixdorf-Ring alarmiert.

Auf Höhe der Ahornallee ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, als die Fahrerin (75J) eines VW Polos von der dortigen Bushaltestelle aus den Versuch eines Wendemanövers unternahm und mit einem Mercedes SUV kollidierte, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das linke Vorderrad des Polos aus seiner Verankerung gerissen und blieb erst nach ca. 65 m auf der Straße liegen. Der mit der Fahrerin und ihrer Schwester (74J) besetzte Polo drehte sich und blieb so dicht an der Leitplanke stehen, dass die Fahrerin in ihrem Fahrzeug zunächst eingeschlossen wurde. Der mit einer vierköpfigen Familie besetzte Mercedes kam ebenfalls stark beschädigt auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Zum Glück wurden alle am Unfall Beteiligten nach einer ersten Sichtung durch die alarmierte Notärztin nur leicht verletzt. Während der Familienvater des SUV unverletzt blieb, klagten seine Frau (37J) und seine Söhne (5J und 7J) über Schmerzen im Schulterbereich und teils an der Halswirbelsäule, die vermutlich von den Anschnallgurten herrührten. Die beiden Schwestern aus dem Polo befanden sich bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte noch in Ihren Fahrzeugen und mussten Rettungsdienstlich betreut werden. Doch auch sie konnten schließlich aus eigener Kraft ihr Fahrzeug verlassen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Da die Beifahrerin leicht desorientiert war, wurde sie mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung zusammen mit ihrer Schwester in ein Krankenhaus transportiert. Die vierköpfige Familie wurde ebenfalls in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Neben der rettungsdienstlichen Versorgung der Patienten, stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, streute auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstützte die Polizei bei der Verkehrsabsicherung.

Der Heinz-Nixdorf-Ring war für die Einsatzdauer voll gesperrt. Die letzten Einsatzfahrzeuge konnten die Einsatzstelle erst nach ungefähr 90 Minuten verlassen.

Seitens Feuerwehr und Rettungsdienst befanden sich insgesamt an der Einsatzstelle ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF), drei Rettungswagen (RTW, darunter einer aus Bad Lippspringe), ein Krankentransportwagen (KTW), ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), ein Kleineinsatzfahrzeug (KEF) zur Ölbeseitigung sowie ein Einsatzleitwagen (ELW) mit dem B-Dienst. Somit waren zwischenzeitlich nebst Polizei ca. 22 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell