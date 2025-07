Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Balhornstraße

Paderborn (ots)

Am Samstagabend, den 26.07.2025, wurde die Feuerwehr Paderborn um 20:26 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Balhornstraße alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten das Warnsignal bemerkt und folgerichtig den Notruf gewählt.

Bereits beim Eintreffen des ersteintreffenden Rettungswagens war ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Laut Angaben der Bewohner sollten sich noch zwei Personen in der betroffenen Wohnung befinden. Die übrigen Hausbewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen.

Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz in die Brandwohnung vor, leitete umgehend die Personensuche und Brandbekämpfung ein. Ursache des Brandes war angebranntes Essen, das zu einer starken Verrauchung der Wohnung führte. Der Bewohner, der sich allein in der Wohnung befand, wurde mit einer sogenannten Brandfluchthaube ins Freie gebracht und dem Rettungs dienst zur weiteren medizinischen Abklärung übergeben. Parallel dazu sorgte ein weiterer Trupp mit einem Überdrucklüfter dafür, dass der Treppenraum rauchfrei blieb.

Nach dem ablöschen des angebrannten Essens wurden die betroffene Wohnung sowie die darüber liegende Wohnung kontrolliert und auf Schadstoffe gemessen. Alle Bewohner konnten an schließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Dank des schnellen Handelns der Nachbarn und des zügigen Einsatzes der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden. Ein Transport des Bewohners der betroffenen Wohnung in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Der Einsatz war gegen 21:30 Uhr beendet. Im Einsatz befanden sich neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtlichen Löschzüge Stadtmitte und Elsen. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahr zeug vor Ort.

Dieser Einsatz zeigt erneut, wie wichtig funktionsfähige Heimrauchmelder sind: Sie erkennen Brände frühzeitig, warnen die Bewohnerinnen und Bewohner und ermöglichen ein rechtzeitiges Eingreifen - in diesem Fall wohl entscheidend für den glimpflichen Ausgang des Einsatzes.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell