Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Brennender Mülltonnenunterstand mit Ausbreitung auf PKW und Garage

Paderborn (ots)

(dh) Die Feuerwehr Paderborn wurde in der Nacht zum Montag um kurz vor 02 Uhr zu einem gemeldeten Garagenbrand in die Lahrkampstraße nach Paderborn-Sennelager alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein in Vollbrand befindlicher Mülltonnenunterstand vorgefunden, welcher sich bereits auf einen danebenstehenden PKW ausgebreitet hatte und auf ein in unmittelbarer Nähe befindliches Mehrparteienhaus sowie einen Garagenkomplex überzugreifen drohte.

Seitens der Feuerwehr Paderborn wurde eine Brandbekämpfung über zwei C-Strahlrohre im Au-ßenangriff eingeleitet. Ebenso wurde durch einen weiteren Trupp der Feuerwehr die Wohneinheiten des Mehrparteienhauses auf eine Ausbreitung von Rauch und Feuer kontrolliert.

Über die vor Ort befindliche Drehleiter der ehrenamtlichen Einheit Schloß Neuhaus wurde im weiteren Einsatzverlauf die Gebäudehauswand des angrenzenden Gebäudes mittels Wärmekamera überprüft. Der vorgenommene Löschangriff zeigte schnell einen Erfolg und es konnte eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile sowie nahestehende PKW verhindert werden.

Dennoch wurden durch die anfangs vorhandene enorme Brandintensität und Wärmestrahlung Teile der Hausfassade, eine angrenzende Garage sowie insgesamt vier PKW teils erheblich beschädigt.

Ca. 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Nord sowie die ehrenamtliche Einheit Schloß Neuhaus waren mit einem Löschfahrzeug, zwei Drehleitern, einem Rettungswagen sowie dem Einsatzführungsdienst (C-Dienst) vor Ort im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte ca. 1,5 Stunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommenen.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell