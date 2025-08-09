PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Einsatzstatistik der Feuerwehr zum Libori-Fest 2025

Paderborn (ots)

(sg) Übersicht der Einsatzdaten der Feuerwehr und des Sanitätsdienstes in Verbindung mit dem Libori-Feste 2025

Rettungsdienst (Feuerwehr Paderborn) 1. Rettungswagen-Einsätze: 57 2. Notarztwagen-Einsätze: 12 3. Krankentransport-Einsätze: 21

Sanitätsdienst (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.) Versorgungen insgesamt: 283

   - Alkohlintox: 36
   - Insektenstiche: 23
   - Schnittverletzungen durch Glas: 6

Den größten Anteil der Einsätze machten Bagatellverletzungen aus, die in ihrer Vielzahl pauschal erfasst und nicht im Einzelnen differenziert werden. Eine besondere Situation stellte ein medizinischer Notfall dar: eine drohende Geburt. Der Transport in ein Krankenhaus konnte jedoch rechtzeitig erfolgen.

Die Hilfeleistungen des Sanitätsdienstes sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Dabei handelte es sich überwiegend um kleinere Versorgungen. Aufgrund der kühleren Witterung war die Zahl der Einsätze im Zusammenhang mit Insektenstichen und hitzebedingten Beschwerden deutlich geringer als im vergangenen Jahr. Die durchwachsenere Wetterlage spiegelte sich auch in der Notfallrettung wider, deren Einsatzzahlen ebenfalls spürbar zurückgingen.

Brandschutz / Technische Hilfeleistung (Feuerwehr Paderborn)

Technische Hilfeleistung 1x

Ein Wasseraustritt in der Westernstraße machte einen Feuerwehreinsatz nötig. Die undichte Stelle wurde durch das Nachziehen einer Schlauchschelle behoben.

Zur Absicherung des Abschlussfeuerwerks wurde die Brandsicherheitswache um ein weiteres Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Führungsdienst erweitert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Paderborn
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit -

E-Mail: presse@feuerwehr-paderborn.de
www.feuerwehr-paderborn.de

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell

