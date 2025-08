POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

PR Barth (ots) - Am 02.08.2025, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in der Chausseestraße in Barth, ein schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein im Einsatz befindliches Notarzteinsatzfahrzeug, welches mit Sondersignal in Richtung Frauendorf unterwegs war, ...

