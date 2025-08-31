PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Polizeibeamter bei Unfall leicht verletzt

Herne (ots)

Bei einem Einsatz im Rahmen der Schulwegsicherung ist ein Polizeibeamter am Freitag, 29. August, von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 81-jähriger Herner mit seinem Auto gegen 7.50 Uhr auf der Karolinenstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 30 aufgrund einer Verkehrskontrolle von einem Polizeibeamten angehalten wurde.

Im Zuge dessen hielt der 81-Jährige seinen Wagen an und öffnete die Fahrertür. Zeitgleich bewegte sich sein Auto einige Meter rückwärts, so dass der Beamte von der geöffneten Tür erfasst wurde.

Mit leichten Verletzungen wurde der Polizist anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

