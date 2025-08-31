Polizei Bochum

POL-BO: Pkw kollidiert mit Reisebus - Fünf Personen verletzt

Bochum (ots)

In Bochum-Westenfeld ist es am Samstagmittag, 30. August, zu einem Unfall gekommen, bei dem insgesamt fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden sind.

Nach bisherigem Stand fuhr ein 69-jähriger Bochumer gegen 12.38 Uhr mit seinem unbesetzten Reisebus auf der Westenfelder Straße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 96 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum frontalen Zusammenstoß mit dem Pkw einer 27-jährigen Bochumerin, die gemeinsam mit vier Kindern in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen war.

Die Bochumerin und die vier Kinder (im Alter von einem bis sieben Jahren) wurden bei dem Zusammenstoß verletzt - Einer (5) davon schwer. Alle wurden nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Bereich war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

