PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl
BAB 5 - Lkw-Führer flüchtet vom Unfallort!

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Pkw-Führern war es am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe gekommen. Laut Zeugenaussagen wechselte der Führer eines Sattelzuges unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Um eine Kollision mit dem Sattelzug zu vermeiden, wich daraufhin der Führer eines Audi A3 ebenfalls nach links aus und kollidierte hierbei auf dem dritten Fahrstreifen mit einem VW Passat. Der 32-jährige Audi-Fahrer sowie die 52-jährige Lenkerin des Passats erlitten leichte Verletzungen. Der Unfall führte zu einer mehrstündigen Sperrung des mittleren und linken Fahrstreifens während der Unfallaufnahme sowie den Bergungs-und Reinigungsarbeiten. Der unfallauslösende Führer des Sattel-Lkw setzte nach dem Ereignis seine Fahrt fort, ohne sich um seine Feststellungspflichten zu kümmern. Von diesem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass der Sattelauflieger mit einer blauen Plane mit der Aufschrift "Marti" bespannt war. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen übernommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07223 / 80847112.

/DLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 11:12

    POL-OG: Mösbach - Brand eines Radbaggers

    Offenburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstagmorgen zum Brand eines Radbaggers zwischen Waldulm und Mösbach. Der Führer der Arbeitsmaschine war auf der Kreisstraße 5311 unterwegs, als die Fahrerkabine des Baggers plötzlich Feuer fing. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Achern und Mösbach brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Führer der Arbeitsmaschine hatte den Bagger rechtzeitig ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:07

    POL-OG: Baden-Baden - Wichtige Hinweise nach Brandserie

    Baden-Baden (ots) - Unbekannte haben am Mittwochabend zwei Mülleimer in Brand gesetzt, die vor einem Schulgebäude in der Stephanienstraße abgestellt waren. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine angrenzende Natursteinmauer beschädigt. Bereits in den vergangenen Wochen registrierten die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden und des Kriminalkommissariats Rastatt immer wieder ähnlich gelagerte Vorfälle in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren