Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl

BAB 5 - Lkw-Führer flüchtet vom Unfallort!

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Pkw-Führern war es am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe gekommen. Laut Zeugenaussagen wechselte der Führer eines Sattelzuges unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Um eine Kollision mit dem Sattelzug zu vermeiden, wich daraufhin der Führer eines Audi A3 ebenfalls nach links aus und kollidierte hierbei auf dem dritten Fahrstreifen mit einem VW Passat. Der 32-jährige Audi-Fahrer sowie die 52-jährige Lenkerin des Passats erlitten leichte Verletzungen. Der Unfall führte zu einer mehrstündigen Sperrung des mittleren und linken Fahrstreifens während der Unfallaufnahme sowie den Bergungs-und Reinigungsarbeiten. Der unfallauslösende Führer des Sattel-Lkw setzte nach dem Ereignis seine Fahrt fort, ohne sich um seine Feststellungspflichten zu kümmern. Von diesem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass der Sattelauflieger mit einer blauen Plane mit der Aufschrift "Marti" bespannt war. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen übernommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07223 / 80847112.

