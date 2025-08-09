Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mösbach - Brand eines Radbaggers

Offenburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstagmorgen zum Brand eines Radbaggers zwischen Waldulm und Mösbach. Der Führer der Arbeitsmaschine war auf der Kreisstraße 5311 unterwegs, als die Fahrerkabine des Baggers plötzlich Feuer fing. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Achern und Mösbach brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Führer der Arbeitsmaschine hatte den Bagger rechtzeitig verlassen und wurde durch den Brandausbruch nicht verletzt. Die Kreisstraße musste zur Bergung der Arbeitsmaschine und der Reinigung der Fahrbahn über mehrere Stunden gesperrt werden. Vertreter des Landratsamtes Ortenaukreis sowie der Straßenmeisterei waren vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

/DLF

