Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (11.05.2025) versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Leharstraße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte gegen 15.00 Uhr die Terrassentür aufzubrechen, scheiterte aber und flüchtete. Eine Zeugin hatte den Mann bei seiner Tat beobachtet, die Polizei wurde erst am nächsten Tag alarmiert. Der Täter war zirka 170 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Figur. Er hatte dunkle Haare und trug eine Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

