Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Ehrenfeld - Alkoholisierter Autofahrer (73) kollidiert mit drei geparkten Fahrzeugen

Bochum (ots)

Mit insgesamt drei geparkten Fahrzeugen ist ein Autofahrer (73, aus Bochum) am Donnerstagabend, 28. August, zusammengestoßen. Er war erheblich alkoholisiert.

Nach aktuellem Stand war der Bochumer mit seinem Auto gegen 22.30 Uhr im Bereich Friederikastraße / Knepperstraße unterwegs, als er in Höhe der Grundschule zunächst mit einem geparkten Auto kollidierte. Dieses schob sich wiederum in zwei weitere Pkw. Im weiteren Verlauf wurden alle drei Fahrzeuge durch den Wagen des 73-Jährigen über eine Strecke von mehr als 20 Meter über den Gehweg und angrenzenden Bordstein geschoben.

Nachdem alle Autos in einem Grünstreifen zum Stehen kamen, flüchtete der Senior mit seinem Pkw vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später auf einem Parkplatz angetroffen werden - schlafend und erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Alle Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beamten stellten den Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 78-Jährigen sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell