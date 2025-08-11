PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Drei Fahrräder aus Hausflur entwendet

Rinteln (ots)

(Kun) Aus einem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Enge Straße in Rinteln sind am Sonntag, dem 10.08.2025 zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr drei Fahrräder durch eine unbekannte Täterschaft entwendet worden. Es handelt sich um ein schwarzes Herrensportrad der Marke Carnivore, ein pinkes Kindermountainbike und ein dunkelblaues Rad. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751/96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kuna $user.getName()
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

    POL-NI: Motorradunfall mit zwei Verletzten

    Rodewald (ots) - (Kun) In Rodewald ist es am Sonntag, dem 10.08.2025 um 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern gekommen. Die beiden Motorradfahrer fuhren hintereinander in der Ortschaft Rodewald. Durch eine Unachtsamkeit nahm der hinten fahrende 17-jährige Heranwachsende aus Uchte den Bremsvorgang des vorausfahrenden 16-jährigen Heranwachsenden aus Heemsen, mit dessen 16 -jährigen Sozius ebenfalls ...

    POL-NI: 90 Stabmattenzaunelemente entwendet

    Binnen (ots) - (Kun) Die Polizei Hoya sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl in Binnen. Von einem Grundstück in der Bergstraße wurden durch eine unbekannte Täterschaft 90 Stabmattenzaunelemente entwendet. Die dazu passende Pfosten wurden aus der Garage auf dem Grundstück entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf 4.500 EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der ...

    POL-NI: Zwei Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall teilweise schwerst verletzt

    Auhagen (ots) - (Kun) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern kam es am Sonntag, dem 10.08.2025 gegen 17:20 Uhr in Düdinghausen bei Auhagen. Eine 59-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann, beide aus Haste, befuhren die K40 nebeneinander aus Düdinghausen in Richtung Auhagen. Dabei stießen sie wahrscheinlich mit den Rädern aus noch unbekannter Ursache ...

