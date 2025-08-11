Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Fahrräder aus Hausflur entwendet

Rinteln (ots)

(Kun) Aus einem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Enge Straße in Rinteln sind am Sonntag, dem 10.08.2025 zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr drei Fahrräder durch eine unbekannte Täterschaft entwendet worden. Es handelt sich um ein schwarzes Herrensportrad der Marke Carnivore, ein pinkes Kindermountainbike und ein dunkelblaues Rad. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751/96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell