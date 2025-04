Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Busfahrer entfernt sich von Unfallort - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Unfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte.

Ersten Unfallermittlungen zufolge war der bislang unbekannte Busfahrer auf der Eisenbahnstraße unterwegs. Anschließend bog er nach rechts in die Zufahrt zum Bahnhof ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 82-jährigen Radfahrerin. Die Dame schaffte es durch starkes Abbremsen und einem Ausweichmanöver nach rechts eine Kollision mit dem Bus zu verhindern, stürzte jedoch in der weiteren Folge zu Boden. Hierbei zog sie sich eine Schürfwunde am Knie sowie Hämatome an der rechten Körperseite zu. Vor Ort wurde der gestürzten Dame von zwei Ersthelferinnen aufgeholfen. Der unbekannte Busfahrer fuhr nach dem Vorfall einfach weiter.

Der Busfahrer wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 30 bis 35 Jahre alt - wenig bis keine Haare auf dem Kopf

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht neben Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, auch die Ersthelferinnen, die der gestürzten Radfahrerin zur Hilfe eilten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

