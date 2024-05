POL-Lebach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 43-jährigen weiblichen Person aus Riegelsberg

Saarwellingen - OT Reisbach (ots) - Am Nachmittag des 18.04.2024, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 10-jähriger Junge in Reisbach von einer Person aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. In der Presse wurde bereits hierüber berichtet. Den vorliegenden Hinweisen wurde durch die Polizei Lebach umgehend nachgegangen, wodurch die Person ermittelt und identifiziert werden ...

