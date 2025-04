Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei zieht zu lautes Fahrzeug aus dem Verkehr

Mannheim (ots)

Am Dienstag kontrollierte um kurz vor 21:30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einen BMW in der Marktstraße. Das Fahrzeug war der Streife aufgrund einer übermäßigen Geräuschentwicklung aufgefallen. Bei der genauen Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs fanden sich zahlreiche Mängel und Veränderungen. So war die Abgasanlage manipuliert worden, damit sie deutlich lauter war, als eigentlich erlaubt. Auch am Fahrwerk und den Reifen konnten unzulässige Veränderungen festgestellt werden. Die Polizei untersagte dem 22-Jährigen Fahrer aufgrund der schwerwiegenden Mängel die Weiterfahrt und stellte das Auto sicher. Der 22-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

