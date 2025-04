Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Gefährliche Raserei auf der Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Am Dienstag wollte um kurz vor 9:30 Uhr eine Streife der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf einen BMW auf der BAB 6 zwischen der Rastanlage Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer des fraglichen Autos ignorierte aber die Anhaltesignale. Stattdessen beschleunigte er sein Fahrzeug stark und rast mit bis zu 200 km/h in Richtung Heilbronn weiter. Bei seiner Flucht vor der Polizei nutzte er auch den Seitenstreifen und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. An der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg verließ der BWM die Autobahn und raste über eine rote Ampel auf die B39. Kurze Zeit später wendete das Fahrzeug, um wieder auf die Autobahn zu fahren. Dort kollidierte der BMW dann mit einem LKW, der auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn fuhr. Aufgrund der massiven Schäden am BMW in Folge des Unfalls endete die Flucht vor der Polizei wenig später auf dem Seitenstreifen. Die Polizei nahm den 24-jährigen Fahrer vorläufig fest. Im Laufe der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem schlug ein Urintest bei ihm positiv auf Amphetamin an, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Der 24-Jährige muss sich nun unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Fahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, welche durch die Fahrmanöver des 24-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf unter der Telefonnummer 06227/ 35826-0 zu melden.

