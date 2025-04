Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Autofahrerin und Radfahrer

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend um 21:40 Uhr befuhr eine 41-jährige Nissan-Fahrerin den rechten der beiden Fahrstreifen der Bismarckstraße in Fahrtrichtung des Barockschlosses. Auf Höhe des Quadrates L 6 beabsichtigte die 41-Jährige, nach rechts in die Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den geradeaus in Richtung Schloss fahrenden 40-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte zu Boden. Da der 40-Jährige über Schmerzen im Knie klagte, wurde ein Rettungswagen angefordert. Zur weiteren medizinischen Betreuung wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen kann keine Aussage getroffen werden. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt. An dem Nissan wird der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

