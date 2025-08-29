Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht: Fahrer oder Fahrerin eines roten Hyundais gesucht

Bochum (ots)

Die Bochumer Polizei sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines roten Hyundais mit Bochumer Kennzeichen. Er oder sie soll am Donnerstag, 28. August, einen 26-Jährigen aus Bochum mit dem Außenspiegel gestreift haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Laerholzstraße in Bochum. Der 26-Jährige stieg zu diesem Zeitpunkt in Höhe der Hausnummer 80 aus seinem Auto, als der Hyundai an ihm vorbeifuhr und ihn mit dem Außenspiegel am Arm erfasste. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat bittet den Gesuchten, bzw. die Gesuchte sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell