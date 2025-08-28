PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Fußball und Veranstaltungen: Verkehrsbeeinträchtigung am Samstag in Bochum-Mitte erwartet

Bochum (ots)

Aufgrund des Fußballspiels sowie mehrerer Veranstaltungen am Samstag, 30. August, wird mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Bochumer Innenstadt gerechnet.

Von der Mittagszeit bis in die frühen Abendstunden kann es zu Verzögerungen im Bochumer Stadtzentrum kommen. Die Polizei rät daher allen Autofahrern, entsprechend vorzuplanen und ggf. auf den ÖPNV auszuweichen.

