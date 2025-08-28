Polizei Bochum

POL-BO: Trickdiebe in Herne: "Falsche Handwerker" bestehlen Seniorinnen

Herne (ots)

Gleich zweimal haben falsche Handwerker am Donnerstagabend, 27. August, Seniorinnen aus Herne um ihre Wertsachen gebracht. Die Kripo bittet Zeugen um Mithilfe.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Bereich Königstraße / Brauwasserweg. Ein angeblicher Wasserwerker klingelte gegen 18 Uhr an der Haustür einer 89-jährigen Hernerin und gelangte unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs in die Wohnung. Als er wieder weg war, bemerkte die 89-Jährige, dass Schmuck entwendet worden war. Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich, ca. 20-25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, normale Statur, mit schwarzen kurzen Haaren. Er trug schwarze Kleidung und eine gelbe Weste.

Eine halbe Stunde später und keine 500 Meter entfernt ist der gleichen Trickbetrug-Masche auch eine 90-jährige Hernerin zum Opfer gefallen. Im Bereich des Rosenrings klingelte auch hier ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke und erbeutete auf ähnliche Art und Weise Schmuck der Seniorin.

Der Tatverdächtige soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 170-175 cm groß sein. Er trug eine lange dunkle Hose, ein schwarzes Basecap und eine orangefarbene Warnweste.

Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen wird derzeit geprüft, ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Betrugsdelikten besteht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 zu wenden unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110! Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell