Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall: Alkoholisierter Herner (64) auf E-Bike unterwegs

Herne (ots)

Mit 1,6 Promille auf dem E-Bike unterwegs - diese Fahrt endete für einen 64-jährigen Herner im Krankenhaus.

Der Mann war am Dienstag, 26. August, gegen 16.40 Uhr auf der Röhlinghauser Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 5 gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos fuhr und stürzte. Dabei zog sich der Herner Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 64-Jährigen in ein Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm anschließend noch eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell