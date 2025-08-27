PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall: Alkoholisierter Herner (64) auf E-Bike unterwegs

Herne (ots)

Mit 1,6 Promille auf dem E-Bike unterwegs - diese Fahrt endete für einen 64-jährigen Herner im Krankenhaus.

Der Mann war am Dienstag, 26. August, gegen 16.40 Uhr auf der Röhlinghauser Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 5 gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos fuhr und stürzte. Dabei zog sich der Herner Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 64-Jährigen in ein Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm anschließend noch eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

