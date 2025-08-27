PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Ladendieb?

Witten (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/178491

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf dem Foto abgebildete Mann soll am 12. November 2024 gegen 15.55 Uhr zwei Lautsprecher aus einem Elektromarkt an der Hammerstraße in Witten entwendet haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8315 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

