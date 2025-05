Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub in Büdericher Wohnung

Meerbusch (ots)

Am Montag (26.5.) wurde eine 44-Jährige in ihrer Wohnung an der Meerbuscher Römerstraße ausgeraubt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe es gegen 9.20 Uhr zunächst an der Haustür des Mehrfamilienhauses und später an der Wohnungstür der Meerbuscherin geklingelt. Als diese öffnete, wurde sie von einer männlichen Person angegriffen und in die Wohnung gedrängt. Dort wurde sie unter weiteren Drohungen festgehalten, während die Zimmer durchsucht wurden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen müssen dabei mindestens zwei Tatverdächtige vor Ort gewesen sein. Diese durchwühlten die Räume und erbeuteten Schmuck und Bargeld, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Eine Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief erfolglos, weshalb die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bitten.

Einer der Tatverdächtigen soll rund 190 Zentimeter groß und schwarz gekleidet gewesen sein, das Gesicht war während der Tat durch eine schwarze Skimaske verhüllt. Die Gesuchten sollen während des Überfalls serbisch gesprochen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 sowie per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

In diesem Zusammen rät die Polizei zur Vorsicht, wenn es unangemeldet an der Tür klingelt. Gerade in Mehrfamilienhäusern sollten die Bewohner Fremden nicht die Tür öffnen. Wenn unangekündigt Personen vor der eigenen Wohnung stehen, kann es sinnvoll sein, zunächst durch den Türspion zu schauen oder beim Gespräch die Türkette eingehängt zu lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell