FW-HH: Hamburg-Rotherbaum, Feuer mit drei Löschzügen, 06.03.2025 um 14:57 Uhr.

Hamburg (ots) - Hamburg-Rahlstedt, Anklamer Ring, Feuer mit zwei Löschzügen und Menschenleben in Gefahr, 20.02.2025 um 21:39 Uhr. Die Leitstelle der Feuerwehr Hamburg bekam mehrere Notrufe. Es hieß: Feuer in einer Hochhauswohnung im 8 Stock im Anklamer Ring. Aufgrund der Schilderungen, musste der Disponent davon ausgehen, dass Menschenleben in Gefahr sind und ...

mehr