POL-NE: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kaarst (ots) - Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach zwei bislang unbekannten Personen, denen vorgeworfen wird, am Freitag (23.5.) mehrere Verkehrsverstöße begangen zu haben. Demnach seien die beiden Verdächtigen gegen 13.50 Uhr mit ihrem Pkw an einer Tankstelle an der Kaarster Straße in Kaarst-Holzbüttgen vorgefahren. Sie betankten dort ihr Fahrzeug und gaben anschließend an, nicht genug Geld zu ...

mehr